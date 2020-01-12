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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

Роберт Макэйр сообщил, что покинул место событий через пять минут после того, как "кто-то начал скандировать"
Описание
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими. Об этом дипломат написал в Twitter.

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"Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как бдение в память о жертвах катастрофы рейса 752 ["Международных авиалиний Украины"]. Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать", - сообщил посол.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот якобы участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права.

Теги
ИранВеликобританияРааб, ДоминикКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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