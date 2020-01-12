В иранском парламенте заявили, что сбитый самолет не затмевает заслуги КСИР перед страной

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Сбитый по ошибке украинский самолет является огромной утратой, но это обстоятельство не затмевает заслуги Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перед Ираном. Об этом заявил в воскресенье депутат иранского Меджлиса (парламента) Ахмад Алиреза Бейги по итогам закрытой встречи парламентариев с командующим КСИР Хосейном Салами.

"Эта ошибка [сбитый самолет] является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", - приводит слова Алирезы Бейги агентство Mehr.

Он добавил, что "нельзя разрушать эту структуру". По словам депутата, на закрытой встрече "консерваторы и реформаторы единогласно поддержали КСИР".

12 января в Меджлисе прошла закрытая встреча с главой КСИР, посвященная гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, атакам иранских ВС по военным базам США в Ираке, а также крушению украинского самолета.