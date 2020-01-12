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ПНС считает отвод сил Хафтара на прежние позиции единственным шансом сохранить перемирие

В Правительстве национального согласия убеждены, что "агрессор должен вывести свои силы туда, откуда пришел"

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Отвод сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на их позиции до начала наступления на Триполи в апреле 2019 года является единственным шансом сохранить вступившее в силу по инициативе РФ и Турции перемирие. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье Правительством национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа на официальной странице в Facebook.

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"Президентский совет (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж) зафиксировал нарушения соглашения о перемирии со стороны совершающих агрессию формирований в районах Салах-эд-Дин и Вади-эр-Рабиа всего через несколько минут после его вступления в силу, - отмечается в нем. - Подтверждая нашу приверженность прекращению огня, указываем на необходимость приверженности спонсоров этой сделки и Миссии ООН по поддержке в Ливии ее оптимальной реализации, не игнорируя и предотвращая их".

"Хотим вновь напомнить о нашей твердой позиции, которая сводится к тому, что агрессор должен вывести свои силы туда, откуда пришел, - подчеркнули в ПНС. - Считаем, что это единственный путь для успеха любой инициативы по прекращению огня. Мы не будет бездействовать в отношении этих нарушений в случае их повторения - ответ будет жестоким".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и в ПНС заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу со вступлением в силу перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в его нарушении.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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