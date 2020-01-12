МИД КНР выразил Вашингтону, Лондону и Токио протест за поздравления Тайваню после выборов

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китайские власти выражают протест в связи с поздравлениями, направленными некоторыми официальными лицами Соединенных Штатов, Великобритании и Японии лидеру Тайваня Цай Инвэнь по итогам прошедших на острове парламентских выборов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Тайваньский вопрос затрагивает ключевые интересы Китая. Мы против того, чтобы государства, установившие дипломатические отношения с нашей страной, поддерживали с Тайбэем какие бы то ни было официальные контакты", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в ответ на вопрос о том, как относятся в Пекине к поздравлениям Тайваню "от некоторых высокопоставленных представителей" американского, британского и японского правительств.

Дипломат напомнил, что любые действия подобного рода рассматриваются в КНР как "ошибочные сигналы" в отношении сепаратистки настроенных слоев тайваньской общественности. "Надеемся, что все указанные государства будут придерживаться принципа "одного Китая" <…> и правильно себя вести, когда дело касается вопроса Тайваня", - подчеркнул Гэн Шуан.

В субботу правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая против сближения с материковым Китаем, одержала убедительную победу в Законодательный юань (парламент) острова. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 61 из 113 парламентских мест (ранее было 68).

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций.