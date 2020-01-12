Роухани распорядился в память о Сулеймани учредить Всемирный день сопротивления

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Президент Ирана издал распоряжение сделать 3 января Всемирным днем сопротивления в память о гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил секретарь Верховного совета культурной революции Саид Реза Амали.

"В связи с гибелью Касема Сулеймани 3 января в национальном календаре признается Всемирным днем сопротивления, - цитирует его в воскресенье агентство IRNA. По словам Амали, "соответствующее распоряжение было подписано президентом Ирана".

Обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.