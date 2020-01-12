Лидер оппозиции Бжания прибыл на переговоры с президентом Абхазии

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.

"Подтверждаем, что состоится встреча в резиденции на государственной даче", - сказал Хишба.

Как передает корреспондент ТАСС, на территорию резиденции абхазского президента заехали два автомобиля. Часть оппозиционеров остались на площадке перед воротами резиденции.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. ЦИК решил назначить выборы на 22 марта. В пресс-службе президента Абхазии Хаджимбы заявили, что глава государства обжалует решение ЦИК, поскольку оно было принято "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия", также он намерен обжаловать решения суда.

Хаджимба намерен баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования, а протестующие настаивали на том, что на это время власть надо передать парламенту. Лидер оппозиции Бжания заявил, что примет решение о выставлении своей кандидатуры для участия в новых выборах после преодоления общественно-политического кризиса в республике. Проигравший с минимальным отрывом голосов второй тур выборов Квициния пока не определился, примет ли он участие в повторном голосовании.