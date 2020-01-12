{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: посла Великобритании вызвали в МИД Ирана в связи с присутствием на акции протеста

По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, иранские дипломаты напомнили Роберту Макэйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр вызван в МИД Ирана в связи с тем, что он в субботу находился на несанкционированной акции протеста. Об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

На встрече иранские дипломаты напомнили Макэйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. В воскресенье посол должен быть вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing-737.

Теги
ИранВеликобритания
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Администрация президента Абхазии: Хаджимба должен быть главой республики до инаугурации
До проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона, указали в администрации главы государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС