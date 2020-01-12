СМИ: посла Великобритании вызвали в МИД Ирана в связи с присутствием на акции протеста

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр вызван в МИД Ирана в связи с тем, что он в субботу находился на несанкционированной акции протеста. Об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

На встрече иранские дипломаты напомнили Макэйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. В воскресенье посол должен быть вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing-737.