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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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СМИ: иранское ополчение у британского посольства в Тегеране требует закрытия дипмиссии

"Басидж" проводит массовую демонстрацию в Тегеране

ТАСС, 12 января. Иранское народное ополчение "Басидж" проводит массовую демонстрацию у посольства Великобритании в Тегеране. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

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По имеющейся информации, участники акции требуют немедленного закрытия британского дипломатического представительства в столице Ирана. Собравшиеся у посольства члены "Басидж" выкрикивают лозунги, требуя прекратить вмешательство Великобритании во внутренние дела исламской республики.

Народное ополчение "Басидж" является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм. Их численность - около 10 млн человек. "Басидж" входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

В субботу иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и, по утверждению иранских властей, пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737.

Некоторое время назад Макэйр был вызван в МИД Ирана по поводу его участия в несанкционированном иранскими властями митинге в Тегеране.

Теги
ИранВеликобританияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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