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В новом правительстве Испании будет 22 министерских портфеля

Коалиционное правительство было впервые сформировано в современной демократической истории Испании

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Испании, генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес представил в воскресенье состав своего коалиционного правительства. В новом кабмине будет четыре заместителя главы правительства, всего же в кабинете будет 22 министерских поста.

Пост заместителя председателя правительства, министра по делам судов и исторической памяти заняла Кармен Кальво. Лидер левой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас стал вице-премьером, министром по социальным правам и повестке дня до 2030 года. Надя Кальвиньо получила должность замглавы кабмина, министра экономических дел и цифровой трансформации. Тереса Рибера заняла пост вице-премьера, министра экологического перехода и демографического вызова.

Фернандо Гранде-Марласка сохранил за собой руководство министерством внутренних дел, а юрист Аранча Гонсалес Лая стала главой МИД Испании. Мария Хесус Монтеро получила должность министра финансов и официального представителя правительства, Хосе Луис Эскрива - министра социального обеспечения, включения и миграции. Минтруд возглавила Йоланда Диас, министерство промышленности, торговли и туризма - Рейес Марото, министерство образования и профессиональной подготовки - Исабель Селаа, Минобороны - Маргарита Роблес.

Хосе Луис Абалос получил пост министра транспорта, мобильности и городской повестки дня, Мануэль Кастельс стал министром по делам университетов, Педро Дуке получил должность министра науки и инноваций. Минздрав возглавил Сальвадор Ильа, министерство потребления - Альберто Гарсон, Минсельхоз - Луис Планас. Должность министра по равноправию досталась Ирене Монтеро, главой Минюста стал Хуан Карлос Кампо. Министерством территориальной политики и государственной администрации будет руководить Каролина Дариас, министерством культуры и спорта - Хосе Мануэль Родригес Урибес.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил во вторник в ходе второго голосования кандидатуру Санчеса на пост премьера. Ранее тот достиг соглашения с коалицией "Объединившись, мы можем", куда входит "Подемос", оно предусматривает, что в кабмин во главе с лидером соцпартии войдут представители этой политической силы. Таким образом, впервые в современной демократической истории Испании в стране сформировано коалиционное правительство.

Утверждение Санчеса премьером положило конец затянувшемуся политическому тупику в королевстве. Правительство Испании около восьми месяцев находилось в статусе исполняющего обязанности, поскольку по итогам выборов партиям не удалось договориться о формировании кабинета.

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Испания
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