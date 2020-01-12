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"Оппозиционная платформа" указала на рекордный рост долгов по зарплатам на Украине

По данным партии, на 1 ноября 2019 года общая задолженность составила $143 млн

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Рекордный рост задолженности по зарплатам зафиксирован на Украине по итогам 2019 года. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Павленко.

"В 2019 году были накоплены рекордные с 2001 года долги по заработной плате. По состоянию на 1 ноября 2019 года, общая задолженность составила 3,43 млрд гривен ($143 млн), увеличившись с начала года на 30%. Львиная доля задолженности - 80%, была накоплена в промышленности. Причем 68% этого долга приходится на экономически активные предприятия", - цитирует депутата пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

При этом, отметил Павленко, в стране остается высокий уровень безработицы, несмотря на некоторый спад. Он привел статистические данным Международной организации труда, где отмечается, что за девять месяцев 2019 года уровень безработицы среди населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет составил 8,1% против 8,6% за аналогичный период 2018 года.

"Общий уровень бедности, низкие заработные платы, проблемы с трудоустройством продолжают наращивать темпы трудовой миграции. По экспертным оценкам, сегодня за рубежом работают до пяти миллионов украинцев, в том числе молодежь. Таким образом, вместе с талантливыми инженерами, архитекторами, врачами, учителями и другими специалистами, страна теряет свое будущее. Молодежная и социальная политика, как и государственная политика в целом должны быть направлены на преодоление трудовой миграции, улучшение условий труда и создание новых рабочих мест, повышение общего уровня качества жизни на Украине", - подчеркнул Павленко.

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