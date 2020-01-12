{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные крушению украинского самолета

На них нанесены надписи: "Мы все сострадаем" и "Соболезнования семьям погибших"

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

На многих из плакатов нарисован самолет из человеческих сердец на черном фоне, на других изображен Иран, выложенный лепестками роз. Также встречаются рекламные щиты с цифрой 176, призванной напомнить о числе погибших, бывших на борту самолета.

На всех плакатах нанесены надписи: "Мы все сострадаем" и "Соболезнования семьям погибших".

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Администрация президента Абхазии: Хаджимба должен быть главой республики до инаугурации
До проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона, указали в администрации главы государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС