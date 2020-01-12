На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные крушению украинского самолета

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На многих из плакатов нарисован самолет из человеческих сердец на черном фоне, на других изображен Иран, выложенный лепестками роз. Также встречаются рекламные щиты с цифрой 176, призванной напомнить о числе погибших, бывших на борту самолета.

На всех плакатах нанесены надписи: "Мы все сострадаем" и "Соболезнования семьям погибших".