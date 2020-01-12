{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генассамблея ООН временно лишила семь стран права голоса

Причиной стала неуплата взносов в бюджет организации в течение двух лет
Описание
© EPA/MATT CAMPBELL

ООН, 12 января. /ТАСС/. Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации в течение двух лет. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте всемирной организации.

"В настоящее время семь государств-членов не могут принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее на ее 74-й сессии, - отмечается в заявлении. - Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга, Центрально-Африканская Республика".

Решение принято в соответствии со статьей 19 Устава ООН. В ней говорится, что "член организации, за которым числится задолженность по уплате организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Однако Генассамблея может разрешить государству - члену ООН участвовать в голосовании, "если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам".

Теги
ЦАРГамбияЛесотоЛиванЙеменВенесуэла
Реклама на ТАСС
Джонсон и Меркель осудили задержание британского посла в Иране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС