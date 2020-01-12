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Политический кризис в Абхазии

Совбез Абхазии: президент и оппозиция взяли паузу для консультаций после переговоров

Стороны высказали свои позиции "в доступной и понятной форме", отметил глава Совбеза республики Мухамед Килба

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Президент Абхазии и оппозиция взяли тайм-аут для консультаций по итогам проведенных в воскресенье первых прямых переговоров, сообщил ТАСС глава Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

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Переговоры проходили на государственной даче, где сейчас находится президент, днем в воскресенье. В них участвовали президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиции депутат Аслан Бжания, замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совбеза Абхазии Килба, вице-президент Аслан Барциц, оппозиционер, лидер партии "Амцхара" ("Родовые огни") Алхас Квициния.

"Отставка президента - это главное [требование] протестующей стороны. Естественно, президент аргументированно ссылается на статьи законодательства, что данный вопрос не готов рассматривать. Взяли тайм-аут, чтобы провести консультации. Понятно, что одна встреча не позволит все точки над "и" поставить. Консультации будут проводиться внутри сторон", - сказал Килба.

По его словам, стороны высказали свои позиции "в доступной и понятной форме". "Должен выразить уверенность, что эти позиции обозначались искренне - чтобы выйти из ситуации без давления или ультиматумов, - отметил глава абхазского Совбеза. - Но общая цель, которая озвучивалась сторонами - уйти от противостояния. Благодарили друг друга, что не допустили увечий и травм не нанесли, и в таком же режиме с наименьшими издержками без потерь выйти из ситуации".

Он отметил также большую роль в урегулировании политического кризиса российской делегации во главе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичНургалиев, Рашид ГумаровичКвициния, Алхас АлексеевичПолитический кризис в Абхазии
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