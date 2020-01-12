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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Глава Пентагона: действия Сулеймани могли привести к военному конфликту между США и Ираном

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" планировал серию атак в "нескольких странах", заявил министр обороны США Марк Эспер

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер полагает, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани ранее планировал серию атак, которые могли привести к военному конфликту между Вашингтоном и Тегераном. С этим утверждением он выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

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По версии Эспера, США приняли решение убить Сулеймани, поскольку он "организовал осаду посольства США в Багдаде" и планировал серию атак в "нескольких странах, которые были бы более масштабными". "Это, вероятно, вызвало бы открытые военные действия между нами и Ираном", - сказал он.

Эспер выразил уверенность в том, что Сулеймани неизбежно осуществил бы указанные атаки, если бы США не организовали его убийство. "Я думаю, что до атаки оставались считанные дни", - сказал он.

Теги
СШАИранЭспер, МаркГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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