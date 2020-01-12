Глава Пентагона: действия Сулеймани могли привести к военному конфликту между США и Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер полагает, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани ранее планировал серию атак, которые могли привести к военному конфликту между Вашингтоном и Тегераном. С этим утверждением он выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN .

По версии Эспера, США приняли решение убить Сулеймани, поскольку он "организовал осаду посольства США в Багдаде" и планировал серию атак в "нескольких странах, которые были бы более масштабными". "Это, вероятно, вызвало бы открытые военные действия между нами и Ираном", - сказал он.

Эспер выразил уверенность в том, что Сулеймани неизбежно осуществил бы указанные атаки, если бы США не организовали его убийство. "Я думаю, что до атаки оставались считанные дни", - сказал он.