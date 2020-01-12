Оппозиция направилась к резиденции президента Абхазии за ответом на требование об отставке

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Представители оппозиции, которые захватили на этой неделе администрацию президента Абхазии и потребовали его отставки, направились к резиденции главы государства Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на свое требование, сообщил в воскресенье один из организаторов акции Ахра Авидзба.

"Начинаем движение по набережной, - сказал он. - Сегодня для нас решающий день <...> Мы сейчас туда пойдем, попросим выйти, не выйдет он - мы будем туда заходить. Но не будем прорываться, будем идти мирно".

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время протестующие выстраиваются в колонну и направляются к резиденции главы республики.