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Политический кризис в Абхазии

Оппозиция направилась к резиденции президента Абхазии за ответом на требование об отставке

При этом протестующие заявили, что будут идти мирно

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Представители оппозиции, которые захватили на этой неделе администрацию президента Абхазии и потребовали его отставки, направились к резиденции главы государства Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на свое требование, сообщил в воскресенье один из организаторов акции Ахра Авидзба.

"Начинаем движение по набережной, - сказал он. - Сегодня для нас решающий день <...> Мы сейчас туда пойдем, попросим выйти, не выйдет он - мы будем туда заходить. Но не будем прорываться, будем идти мирно".

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время протестующие выстраиваются в колонну и направляются к резиденции главы республики.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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Политический кризис в Абхазии
Экс-премьер Абхазии Шамба зачитал оппозиционерам заявление президента Хаджимбы об отставке
Подтверждения от администрации президента пока нет
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