Полиция Украины выясняет обстоятельства драки хасидов с жителями Умани

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Полиция Украины выясняет обстоятельства конфликтной ситуации между евреями и местными жителями города Умань Черкасской области. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что по приказу главы Нацполиции Игоря Клименко в Черкасскую область направлены сотрудники, чтобы выяснить причины конфликта. "Они должны установить причину и обстоятельства конфликта между местными жителями и хасидами, а также дать правовую оценку действиям местных правоохранителей", - отмечается в сообщении.

При этом в полиции отметили, что "информация в интернете о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности". "Представителям Нацполиции в больнице не подтвердили эти данные. Также с заявлениями о факте конфликта между местными жителями и хасидами никто не обращался", - подчеркивается в сообщении.

В воскресенье ряд украинских СМИ со ссылкой на издание Yeshiva World News сообщили, что в пятницу в Умани около 30 человек напали на евреев, находившихся у могилы раввина Нахмана. По словам свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Отмечается, что драка началась после незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем. По данным Yeshiva World News, правоохранители, прибывшие на место происшествия, не пытались помочь, а "просто стояли и смотрели, что происходит". В результате инцидента якобы четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Для хасидов Умань является местом массового паломничества, где они молятся на могиле духовного наставника движения брацлавских хасидов - ребе Нахмана. Он скончался в октябре 1810 года и был похоронен в Умани на еврейском кладбище, его могила сразу стала местом паломничества брацлавских хасидов, особенно во время главных еврейских праздников. После обретения Украиной независимости в 1991 году по указу президента Леонида Кравчука место захоронения ребе Нахмана получило официальный статус историко-культурного центра.