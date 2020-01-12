Глава Европарламента назвал прекращение огня в Ливии первым важным шагом в верную сторону

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Европарламент приветствует прекращение огня в Ливии и считает это первым шагом в верном направлении. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы Европейского парламента (ЕП) Давида Сассоли.

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"Я приветствую объявление о прекращении огня в Ливии между силами премьер-министра Фаиза Сараджа и генерала Халифы Хафтара. Прекращение вооруженного конфликта - это первый шаг в верном направлении", - заявил Сассоли.

Достижение перемирия Сассоли рассматривает как заслугу Европейского союза, не упоминая в заявлении о договоренностях России и Турции, обеспечивших прекращение огня: "Это результат, ради которого Евросоюз активно работал. Я хочу поблагодарить главу Европейского совета Шарля Мишеля и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также правительства стран ЕС, которые поддерживали эту инициативу Евросоюза".

Сассоли призвал использовать эту позитивную динамику, чтобы запустить политический процесс в Ливии, и пообещал, что ЕС "сыграет лидирующую роль в его поддержке в рамках Берлинского процесса и во взаимодействии с ООН". Сассоли подчеркнул, что цель Евросоюза - это "свободная и демократическая Ливия, свободная от иностранного вмешательства", в которой "только ливийский народ может определять будущее страны".

В полночь воскресенья в Ливии был установлен режим прекращения огня в рамках мирной инициативы, предложенной президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января.