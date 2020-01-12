Несколько сотен оппозиционеров собрались у резиденции президента Абхазии

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Несколько сотен человек - участники начавшихся несколько дней назад протестов оппозиции - прибыли к резиденции президента Абхазии Рауля Хаджимбы, передает корреспондент ТАСС.

Около 19:00 (время совпадает с московским) воскресенья протестующие начали движение от администрации президента в центре города, которая была захвачена оппозицией в четверг, к его резиденции. Как заявил один из организаторов акции Ахра Авидзба, протестующие направились туда, чтобы услышать ответ на требование об отставке.

Как передает корреспондент ТАСС, подошедшие к воротам здания протестующие организовали живой коридор, чтобы в резиденцию смогли пройти представители от оппозиции. Всего здесь уже скопились порядка 500 человек, люди продолжают прибывать.

Силовиков на месте нет, ворота закрыты, их охраняют сотрудники государственной службы охраны. После словесной перепалки начальник охраны обратился к протестующим с призывом не допускать ошибок.