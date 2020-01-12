В Черногории тысячи человек вышли на протестные шествия-молебны

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Многотысячные литии - особые молебны-шествия - прошли в воскресенье в ряде городов Черногории. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, самый крупный молебен прошел в городе Бар, его возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

По данным портала Vijesti, в шествии в Баре приняли участие несколько тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в городах Беране и Жабльак. Плотная колонна людей у монастыря Джурджеви ступови под городом Беране растянулась на полкилометра, отмечает портал.

Прихожане Сербской православной церкви дважды в неделю - в четверг и в воскресенье - проводят по всей стране акции протеста, выступая против закона о свободе вероисповедания, принятого черногорскими властями. Кроме того, многотысячные шествия проходят в соседних Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Сербии. Одна из самых массовых литий прошла в столице Сербии Белграде 8 января.