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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В Черногории тысячи человек вышли на протестные шествия-молебны

Самый крупный молебен прошел в городе Бар

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Многотысячные литии - особые молебны-шествия - прошли в воскресенье в ряде городов Черногории. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, самый крупный молебен прошел в городе Бар, его возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

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По данным портала Vijesti, в шествии в Баре приняли участие несколько тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в городах Беране и Жабльак. Плотная колонна людей у монастыря Джурджеви ступови под городом Беране растянулась на полкилометра, отмечает портал.

Прихожане Сербской православной церкви дважды в неделю - в четверг и в воскресенье - проводят по всей стране акции протеста, выступая против закона о свободе вероисповедания, принятого черногорскими властями. Кроме того, многотысячные шествия проходят в соседних Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Сербии. Одна из самых массовых литий прошла в столице Сербии Белграде 8 января.

Теги
ЧерногорияСербияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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