Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС эту информацию. "Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке", - сообщил он.

Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.

Спикер парламента республики Валерий Кварчия подтвердил ТАСС отставку президента Абхазии. Исполнять обязанности главы государства, вероятно, будет премьер-министр страны, окончательно этот вопрос решится после переговоров, добавил он.

"Да, прямо сейчас оставляет пост. На мое имя как спикера парламента написал. До завтрашнего дня все, что не прояснилось, прояснится, я думаю. Вопрос, кто будет исполнять [обязанности главы государства], до конца не решен. Пока, возможно, премьер-министр. Но это пока вопрос переговоров", - сообщил Кварчия.

В воскресенье у здания государственной дачи президента собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.