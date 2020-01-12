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Политический кризис в Абхазии
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Вице-президент Абхазии заявил, что не может исполнять обязанности главы республики

Эти полномочия в таком случае переходят премьеру, отметил Аслан Барциц

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что не может исполнять обязанности президента, в таком случае по Конституции республики эти полномочия переходят к премьер-министру страны. Об этом он в воскресенье заявил ТАСС.

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"Первое - [президент Рауль] Хаджимба, будучи главой государства, принял единственно правильное решение во имя того, чтобы в такое время люди не столкнулись и не было жертв. Это не исходило из ниоткуда, это его собственное добровольное решение, - сказал Барциц. - Я не могу исполнять обязанности по той причине, что суд принял такое решение (отменил решение ЦИК об итогах выборов президента - прим. ТАСС), я не был до этого вице-президентом. Я не могу быть исполняющим обязанности президента, скорее всего, будет премьер-министр, в соответствии с конституцией".

Барциц не был вице-президентом Абхазии в предыдущий президентский срок Хаджимбы, а итоги сентябрьских выборов президента, на который победил Хаджимба, после чего Барциц стал вице-президентом, были отменены судом.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичБарциц, Аслан ЧачурбеевичПолитический кризис в Абхазии
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