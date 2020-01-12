Квициния: отставка Хаджимбы была единственным способом стабилизации обстановки

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии стала единственным выходом для стабилизации обстановки в стране, заявил ТАСС в воскресенье лидер партии "Амцахара" ("Родовые Огни") Алхас Квициния, в сентябре проигравший Хаджмбе выборы президента.

"Я, конечно, доволен. Это (отставка Хаджимбы - прим. ТАСС) был единственный выход для стабилизации обстановки в нашей стране", - сказал Квициния, добавив, что пока не думал об участии в новых президентских выборах.

Как сообщил ТАСС один из организаторов акций протеста в Сухуме Ахра Авидзба, протестующие готовы за собственный счет возместить убытки, нанесенные зданию администрации президента во время его захвата.

"Мы не будем возлагать это на государство, мы возместим ущерб. Я думаю, там не будет такой большой суммы, чтобы каждый из пяти тысяч участников протеста не смог [вложить средства]. Мы берем ответственность на себя, мы все уберем", - сказал Авидзба.