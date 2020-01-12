Парламент рассмотрит отставку президента Абхазии в понедельник

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия.

"Завтра утром будет парламент, и все эти вопросы, я думаю, решим очень быстро. Он (Хаджимба - прим. ТАСС) на имя [председателя] парламента уже написал отставку. Формально сначала отстраняется, потом выбирается исполняющий обязанности. С завтрашнего дня мы должны быстро приводить в порядок закон о выборах президента", - сообщил он.

Как сообщал ТАСС вице-президент Аслан Барциц, президент Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.