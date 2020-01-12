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Политический кризис в Абхазии
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Лидер абхазской оппозиции отметил роль России в урегулировании политического кризиса

Весь национальный накал удалось направить в правильное русло, отметил Аслан Бжания

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания отметил роль заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента России Владислава Суркова в урегулировании внутриполитического кризиса в республике.

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"Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. [Замсекретаря Совбеза РФ Рашид] Нургалиев и [помощник президента РФ Владислав] Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса", - сообщил он в воскресенье журналистам.

По его словам, в настоящий момент можно говорить, что политический кризис в Абхазии преодолен. "У страны есть шанс для дальнейшего развития. <...> Удалось весь национальный накал направить в правильное русло", - подчеркнул он.

По словам Бжании, замсекретаря Совбеза РФ и помощник российского лидера очень переживали за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации социально-политической ситуации в Абхазии.

В воскресенье Сурков провел встречу с представителями оппозиции в здании посольства РФ в Абхазии.

"Нургалиев и Сурков - люди опытные. Они уважают суверенитет Абхазии, и для них четко прописаны линии, за которые они вряд ли будут преступать", - заявил Бжания журналистам, отвечая на вопрос, могли ли представители РФ повлиять на решение Хаджимбы.

Теги
АбхазияРоссияСурков, Владислав ЮрьевичНургалиев, Рашид ГумаровичБарциц, Аслан ЧачурбеевичПолитический кризис в Абхазии
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