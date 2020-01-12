Опрос: 52% американцев считают, что из-за убийства Сулеймани угроза для США возросла

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Более половины опрошенных американцев полагают, что убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани привело к ослаблению безопасности США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического исследования, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.

Респондентам был задан вопрос о том, как изменилась для США ситуация в сфере безопасности в связи с нанесением американскими силами удара в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. 52% участников исследования сказали, что опасность для США повысилась. Противоположного мнения придерживаются 25%. 22% опрошенных считают, что ситуация в данной сфере не изменилась. Остальные не дали ответа.

Участников исследования также спросили, одобряют ли они те меры, которые принимает президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией вокруг Ирана. 43% ответили положительно, 56% - отрицательно.

73% респондентов признались, что в той или иной степени испытывают озабоченность в связи с возможностью начала войны между США и Ираном. 27% опрошенных отметили, что это их почти или совсем не беспокоит.

Опрос проводился по всей стране в период с 10 по 11 января по телефону. В нем приняли участие 525 совершеннолетних американцев.