Президент Абхазии заявил, что сделал все во избежание противостояния народа

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Подавший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба в обращении к жителям страны сообщил, что сделал все возможное, чтобы избежать противостояния народа.

"Дорогие соотечественники, в последние дни ситуация в Абхазии была очень сложной, были споры и разногласия в общественно-политических вопросах. Я высказывал по этому поводу свое мнение и говорю открыто, что делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей", - сообщил он на видео, которое опубликовано в воскресенье на официальном сайте президента.