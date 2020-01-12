Президент Абхазии заявил, что сделал все во избежание противостояния народа

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Подавший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба в обращении к жителям страны сообщил, что сделал все возможное, чтобы избежать противостояния народа.
"Дорогие соотечественники, в последние дни ситуация в Абхазии была очень сложной, были споры и разногласия в общественно-политических вопросах. Я высказывал по этому поводу свое мнение и говорю открыто, что делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей", - сообщил он на видео, которое опубликовано в воскресенье на официальном сайте президента.
Хаджимба подчеркнул, что является сторонником того, чтобы все политические процессы проходили в рамках закона. "Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле, иной путь губителен. Немало мы смогли, успели с вашей помощью, с помощью всего народа. Многое не успели", - пояснил он, призвав сограждан не падать духом и идти вперед.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Позже официальное сообщение о том, что президент направил в парламент заявление об отставке было опубликовано на сайте главы Абхазии.
Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.