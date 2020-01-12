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Политический кризис в Абхазии

Подавший в отставку президент Абхазии поблагодарил своих сторонников за поддержку

Рауль Хаджимба также подчеркнул, что ценит мнение любого жителя республики вне зависимости от политических убеждений

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Подавший заявление об отставке президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил за поддержку своих сторонников, а также отметил, что ценит мнение любого жителя республики вне зависимости от политических убеждений.

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Биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы

"Спасибо всем, кто меня понял, поддерживал, проявлял принципиальность в общем деле. Я ценю мнение любого, будь он во власти или в оппозиции <...> Бог оберегает нашу священную землю, за которую сложили головы тысячи лучших сынов", - сказал он в обращении, которое опубликовано на официальном сайте президента.

Хаджимба подчеркнул, что останется со своим народом и будет впредь служить на благо Абхазии. "Я буду со своим народом, ваши беды - мои беды, ваши надежды - мои надежды. Буду на своей Родине, для ее будущего и впредь буду делать все от меня зависящее", - заключил он.

Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Позднее официальное сообщение было опубликовано на сайте главы Абхазии. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. В пресс-службе Хаджимбы заявляли, что он обжалует решение ЦИК как принятое "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия". Хаджимба также намерен обжаловать решение ЦИК о назначении повторных выборов.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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