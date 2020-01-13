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Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США отметил, что главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в воскресенье в Twitter.

"Помощник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана "перекрыт кислород", и это заставит их пойти на переговоры. На самом деле меня вообще не интересует, пойдут ли они на переговоры. Это зависит только от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих", - написал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил мнение, что шансы на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном, стали выше после гибели в результате американского удара командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Убийство Сулеймани в ночь на 3 января привело к резкому обострению обстановки на Ближнем Востоке. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер заявил в воскресенье, что США готовы к переговорам с властями Ирана без предварительных условий, несмотря на поддержку протестующих в этой стране со стороны Вашингтона. Трамп ранее призвал руководство Ирана не применять насилие в отношении протестующих, а также разрешить правозащитным организациям наблюдать за акциями протеста в стране. Он при этом выразил поддержку их участникам.

По данным агентства Рейтер, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета. 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Как заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету.

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