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Враждующие стороны Ливии подпишут в Москве соглашение о прекращении огня

Документ призван положить конец попыткам навязать военное правление, отметил глава Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Соглашение о прекращении огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа будет подписано в понедельник в Москве. Об этом сообщил в воскресенье вечером ливийскому телеканалу Libya Al Ahrar глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

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"Подписание завтра [в понедельник] этого соглашения станет началом развала армейского проекта, оно призвано положить конец всем попыткам навязать нам военное правление и откроет путь к запуску политического процесса", - отметил он. Аль-Мишри также сообщил о своей предстоящей поездке в РФ, в которой он будет сопровождать Сараджа.

В воскресенье вечером ливийский информационный портал Akhbarlibya 24 сообщил о том, что Хафтара и Сараджа ждут в понедельник в Москве. Никакой официальной информации по поводу предстоящей встречи и формата возможных переговоров не поступало.

В полночь с субботы на воскресенье вступил в силу режим прекращения огня между сторонами в рамках предложенной президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы.

Теги
РоссияЛивияСарадж, ФаизХафтар, Халифа
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