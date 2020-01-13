{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: пострадавшие от наводнений готовят многомиллионный иск против властей Джакарты

По данным группы адвокатов, принято 243 иска

СИНГАПУР, 13 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате недавних сильных наводнений жители столицы Индонезии готовят коллективный судебный иск против местных властей, обвиняя их в неспособности защитить население от стихии. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times.

На сегодняшний день, по данным группы адвокатов, было принято 243 иска от пострадавших, которые заявили об экономическом ущербе на общую сумму около 43,3 млрд рупий ($3,1 млн). Более того, по словам юристов, число претензий будет расти, поскольку поступило еще около 350 заявлений от пострадавших, и сейчас они рассматриваются на предмет оформления судебного иска.

Наводнения, основный удар которых пришелся на новогоднюю ночь, стали самыми разрушительными с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей. Особой критике подвергся столичный губернатор Аниес Басведан за то, что, начиная с 2017 года, когда он занял кресло градоначальника, начал снижать бюджет на предотвращение наводнений и стихийных бедствий.

Теги
Индонезия
Реклама на ТАСС
Сеул надеется на скорейшее достижение договоренности по совместным военным расходам с США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС