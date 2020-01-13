СМИ: пострадавшие от наводнений готовят многомиллионный иск против властей Джакарты

СИНГАПУР, 13 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате недавних сильных наводнений жители столицы Индонезии готовят коллективный судебный иск против местных властей, обвиняя их в неспособности защитить население от стихии. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times.

На сегодняшний день, по данным группы адвокатов, было принято 243 иска от пострадавших, которые заявили об экономическом ущербе на общую сумму около 43,3 млрд рупий ($3,1 млн). Более того, по словам юристов, число претензий будет расти, поскольку поступило еще около 350 заявлений от пострадавших, и сейчас они рассматриваются на предмет оформления судебного иска.

Наводнения, основный удар которых пришелся на новогоднюю ночь, стали самыми разрушительными с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей. Особой критике подвергся столичный губернатор Аниес Басведан за то, что, начиная с 2017 года, когда он занял кресло градоначальника, начал снижать бюджет на предотвращение наводнений и стихийных бедствий.