СМИ: японец, побывавший в плену в Сирии, требует через суд выдать ему загранпаспорт

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Японский независимый журналист Дзюмпэй Ясуда, который был освобожден в 2018 году после трех лет заточения у террористов в Сирии, подал в суд на правительство своей страны, которое отказывается выдать ему новый заграничный паспорт. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщило в воскресенье информационное агентство Kyodo.

45-летний журналист утверждает, что отказ японского МИД выписать ему заграничный паспорт нарушает конституцию страны, которая гарантирует свободу передвижений.

Ясуда в июне 2015 года по собственной инициативе через Турцию нелегально въехал в Сирию, чтобы собирать материал о деятельности террористических группировок. Сразу после этого он исчез. Затем в интернете стали неоднократно появляться видео и фотографии, на которых Ясуда взывал о помощи, находясь в окружении вооруженных людей в масках.

Сообщалось, что пропавший находился в руках боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) или отколовшейся от нее структуры. Ясуда был освобожден после сложных маневров с участием правительства Японии и властей Турции.

В качестве причины отказа в выдаче паспорта, как сообщается, МИД ссылается на решение Анкары, которая запретила журналисту повторный въезд на свою территорию.