БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич напомнил о бесправном положении сербов в Черногории, которые составляют в этой стране 28% населения. Об этом он заявил в ночь на понедельник в эфире канала Pink.

"Моя роль - заботиться о 28% сербского населения в Черногории", - заявил лидер, призвав "представителей международной общественности обратить внимание на то, какие права имеют 25% албанцев в Македонии, а какие - сербы в Черногории". По его словам, необходим "рациональный ответ на несоответствие численности и объема прав сербов и албанцев в этих двух странах".

Ранее, в июле 2018 года, глава Сербской православной церкви Патриарх Ириней, находясь с визитом в Черногории, заявил, что положение сербов в этой стране очень тяжелое, сравнив его с периодом турецкого ига (до 1878 года) и положением сербов в Хорватии во время фашизма (1941-1945 годы). В ответ президент Черногории Мило Джуканович потребовал, чтобы патриарх Ириней отказался от своих заявлений. В свою очередь, Вучич тогда заявил, что желает хороших отношений с Черногорией, а также лучшего положения сербов в этой стране.

В Черногории, население которой составляет 622 тыс. человек, согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов. Как заявил ранее в интервью ТАСС председатель Сербского национального совета (СНС) Черногории Момчило Вуксанович, сербы в Черногории подвергаются серьезному давлению. Например, из-за запрета сербам работать в госаппарате они зачастую вынуждены скрывать свою национальность. Сербские СМИ в Черногории находятся под постоянным прессингом из-за своих симпатий к России, указал Вуксанович.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви (СПЦ) проходят в эти дни в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря парламент страны большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент страны Мило Джуканович.

Ранее Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.