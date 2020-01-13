Вучич считает, что война не нужна ни США, ни Ирану

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Полномасштабная война не находится в интересах ни Соединенных Штатов, ни Ирана. Такое мнение высказал в ночь на понедельник в эфире канала Pink президент Сербии Александар Вучич, отметив, что "сербы хотят мира".

"Мы маленькие, мы не вмешиваемся, это большие силы для нас - и США, и Иран. Мы хотим мира. Я должен заботиться об интересах Сербии. Война никому не нужна, иранцы, персы - умный народ, у них всегда умное руководство. Для них время, как и для китайцев, не самый важный элемент - они терпеливы, они подождут годы, десятилетия, этого они не забудут. А [президент США Дональд] Трамп начал и сделал то, что хотел, показал свою силу, но перед выборами ему не нужен конфликт с Ираном", - считает Вучич.

Президент также подчеркнул, что обе страны слишком важны для Сербии, чтобы Белграду как-то вмешиваться и проявлять себя в сложившейся ситуации.