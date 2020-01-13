Глава МИД ФРГ надеется, что Москва поможет вернуть Иран к соблюдению ядерной сделки

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Россия как сторона, подписавшая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе), также несет ответственность за его сохранение. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в опубликованном в понедельник интервью газете Saarbrucker Zeitung.

"Россия, будучи одной из подписавших соглашение сторон, несет ответственность за то, чтобы оно [соглашение] как фактор стабильности в регионе было сохранено", - отметил Маас. Он напомнил, что Россия в конце минувшей недели еще раз выразила приверженность сохранению СВПД.

"Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры. Россия также может использовать свое влияние в Сирии, чтобы предотвратить распространение напряженности в регионе", - утверждал глава МИД ФРГ.

Маас назвал важным тот факт, что Иран "внес ясность" в ситуацию с авиакатастрофой под Тегераном. "Мы надеемся на сигналы из Вашингтона, которые бы свидетельствовали о том, что обе стороны заинтересованы в разрядке напряженности", - подчеркнул он. По его мнению, несмотря на то, что прямого военного столкновения удалось избежать, "конфликт между США и Ираном висит как "дамоклов меч" над регионом".