Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

"Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович - гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность", - сказал он.

Вечером 12 января Хаджимба направил в Народное собрание (парламент Республики Абхазия) заявление о сложении полномочий. Он возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

Верховный суд Абхазии 10 января отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. В пресс-службе Хаджимбы заявляли, что он обжалует решение ЦИК как принятое "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия". Хаджимба также намерен обжаловать решение ЦИК о назначении повторных выборов.