Китай призвал США к благоразумию на фоне заявлений о создании военных спецобъектов в Азии

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай намерен придерживаться мирного пути развития и использовать свою мощь в конструктивных целях, а также надеется, что Вашингтон проявит благоразумие и будет предпринимать конструктивные шаги по сохранению безопасности в Азии. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя планы американской стороны разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) специальные подразделения для сдерживания России и Китая.

"Могу заверить вас, что Китай будет неизменно обеспечивать мир на всей планете, оказывать содействие глобальному развитию и международному сотрудничеству, - подчеркнул он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС. - КНР развивается и обладает большой мощью, которую использует в мирных целях. Мы надеемся, что соответствующие государства будут делать заявления и предпринимать действия, которые окажут положительное воздействие на мир в регионе".

По словам дипломата, он также надеется, что Соединенные Штаты предпримут конструктивные шаги для укрепления взаимного доверия и продвижения международного сотрудничества в АТР.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что ВС США намерены создать специализированное подразделение в целях противодействия России и Китаю, которое будет размещено, предположительно, на островах к востоку от Филиппин и Тайваня (КНР). По его данным, оперативная группа сможет обеспечить запуск высокоточных ракет большой дальности, способных поражать наземные и морские цели. Как заявил в тот же день министр армии (Сухопутных войск) ВС США Райан Маккарти, Вашингтон планирует использовать Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для испытания новой военной концепции для противодействия Пекину и Москве.