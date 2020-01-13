Источник: ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую ранее признал Тегеран. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в Брюсселе.

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"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования", - заявил он.

Последствия уничтожения украинского Boeing и будущее ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - будут рассмотрены 20 января на плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Последствия авиакатастрофы украинского Boeing, ответственность за которую признал Тегеран, и дальнейшие действия для сохранения СВПД будут рассмотрены 20 января на заседании Совета [ЕС] по иностранным делам", - добавил дипломатический источник.