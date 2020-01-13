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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Источник: ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана

Последствия уничтожения самолета рассмотрят 20 января на плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 11 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 11 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую ранее признал Тегеран. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в Брюсселе.

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"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования", - заявил он.

Последствия уничтожения украинского Boeing и будущее ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - будут рассмотрены 20 января на плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. 

"Последствия авиакатастрофы украинского Boeing, ответственность за которую признал Тегеран, и дальнейшие действия для сохранения СВПД будут рассмотрены 20 января на заседании Совета [ЕС] по иностранным делам", - добавил дипломатический источник.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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