Здание администрации президента Абхазии взяли под охрану

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Здание администрации президента Абхазии, которое четыре дня удерживалось сторонниками оппозиции, взято под охрану сотрудниками Государственной службы охраны, обстановка в республике стабильная, сообщил в понедельник ТАСС замминистра внутренних дел Абхазии Игорь Джения.

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"Все нормально, все стабильно. Здание [администрации президента] взято под охрану сотрудниками [Государственной] службы охраны, все нормально, проблем нет", - сказал Джения.

Как ранее сообщил ТАСС представитель Государственной службы охраны, из здания администрации были украдены награды президента республики Рауля Хаджимбы, вскрыты все сейфы и разграблена оружейная комната.