Валенса: властям Польши следовало позвать Путина на годовщину освобождения Освенцима

ВАРШАВА, 13 января. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса высказал мнение, что действующие власти республики должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Об этом он заявил в интервью информационному порталу Onet, комментируя отказ президента Польши Анджея Дуды ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста из-за того, что там не предусмотрена возможность его выступления с речью.

"В ситуации, когда польская сторона не пригласила на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме президента Путина, нужно было ожидать, что у Дуды не будет права голоса в Израиле. В такой ситуации он не мог туда полететь", - отметил Валенса.

"Прежде всего, следовало пригласить Путина в Освенцим и сказать прямо, что лагерь освободили россияне. Такова историческая правда, этого никто не изменит, - добавил политик. - Если Польша хочет иметь хорошие отношения с Россией, мы должны с ним [президентом РФ] разговаривать".

"Меня совсем не удивляет то, что мировые лидеры сегодня не хотят слушать президента Дуду, так как он не имеет представления ни о своей должности, ни об управлении современным миром", - оценил Валенса, добавив, что он охотно полетел бы в Иерусалим и встретился с участниками форума в интересах своей страны.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров. Ожидается визит российского президента. Польский лидер ранее заявил, что получил приглашение на это мероприятие, но решил не ехать, так как несмотря на все усилия польской дипломатии организаторы отказались предоставить ему возможность выступить наряду с представителями России, Германии, Франции, Великобритании и США.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров. Памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря пройдут 27 января.