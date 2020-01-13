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Политический кризис в Абхазии

Парламент Абхазии начал рассмотрение заявления президента Рауля Хаджимбы об отставке

Депутаты также рассмотрят вопрос по назначению исполняющего обязанности президента

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии на внеочередном собрании в понедельник начал рассматривать заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня второе внеочередное заседание парламента. Нужное количество депутатов присутствует. Считаю открытым второе внеочередное заседание", - сказал спикер парламента Валерий Кварчия.

Согласно повестке, депутаты рассмотрят два вопроса: заявление президента об отставке и назначение исполняющего обязанности президента. Голосование по первому вопросу будет тайным.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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