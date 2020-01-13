{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Власти Ирана только 10 января узнали, что украинский самолет был сбит

Таким образом, они узнали эту информацию за день до официального признания

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, только 10 января, то есть за день до официального признания. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Только в пятницу Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Рабии добавил, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета".

По его словам, "как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Выход США и России из ДРСМД
В НАТО пообещали отреагировать на размещение Россией крылатых ракет 9М729
По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, ответ НАТО будет носить оборонительный и соразмерный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС