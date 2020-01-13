Власти Ирана только 10 января узнали, что украинский самолет был сбит

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, только 10 января, то есть за день до официального признания. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Только в пятницу Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Рабии добавил, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета".

По его словам, "как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".