СМИ: израильские левые будут выступать единым блоком на повторных выборах 2 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Руководители блока левых израильских партий "Авода-Гешер" Амир Перец и ультралевой партии "Мерец" Ницан Горовиц договорились в понедельник, что будут выступать единым партийным блоком на предстоящих 2 марта повторных парламентских выборах в Израиле. Об этом сообщает газета "Едиот ахронот".

В новом партийном списке, который в избирательном бюллетене будет обозначаться как "Эмет" ["правда" на иврите], первое место зарезервировано за Перецом, который руководит старейшей в стране левой рабочей партией "Авода", второе место - за лидером партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис. Третье место предоставляется Горовицу. Всего из 11 мест в списке шесть отойдут "Авода-Гешер", пять - "Мерец", отмечает издание.

На предыдущих парламентских выборах 17 сентября 2019 года блок "Авода-Гешер" получил шесть из 120 мест в Кнессете (парламенте страны), еще одно объединение левых - "Демократический союз" с участием партии "Мерец" - пять кресел. Электоральный барьер для партий, участвующих в выборах, составляет 3,25% голосов.

Предыдущий Кнессет 22-го созыва утвердил 12 декабря 2019 года закон о самороспуске и проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов в Израиле. Это произошло после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент - лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - по итогам выборов 17 сентября не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней.

По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать коалицию, после чего его партия "Ликуд" провела в конце мая прошлого года закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и организации первых в истории страны повторных парламентских выборов 17 сентября.