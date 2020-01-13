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Выход США и России из ДРСМД

В НАТО пообещали отреагировать на размещение Россией крылатых ракет 9М729

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, ответ НАТО будет носить оборонительный и соразмерный характер
Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729
© Сергей Бобылев/ТАСС

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. НАТО намерена в текущем году отреагировать на размещение Россией комплексов "Искандер" с ракетами 9M729 (по классификации НАТО SSC-8). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.

"Что касается SSC-8, то мы будем работать над противовоздушными и противоракетными системами, над обычными вооружениями, над повышением состояния боевой готовности и ускорением времени оповещения", - сказал он. Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы.

"Размещением крылатых ракет SSC-8 Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), - утверждал генсек. - Это часть российской стратегии - значительные инвестиции в новые, современные мощности, включая новое современное ядерное оружие". По его словам, ответ альянса будет носить оборонительный и соразмерный характер.

Одновременно Столтенберг снова заверил, что НАТО не намерена размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования. Он отметил необходимость усиления контроля над вооружениями.

В сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Единственным из лидеров стран НАТО, кто отреагировал на предложение Путина, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

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СШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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