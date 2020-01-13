В Сирии открылись пункты пропуска для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации

ДАМАСК, 13 января. /ТАСС/. Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации в Сирии начали работать с 13:00 мск 13 января, сообщили в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"С 13:00 мск (12:00 по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска "Эль-Хадер" - в провинции Алеппо, пункт пропуска "Хабит" - в провинции Хама", - сообщили в Центре.

Отмечается, что на пунктах пропуска оборудованы места для оказания медицинской помощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Также выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы страны.

"Продолжается оповещение населения о порядке функционирования пунктов пропуска при помощи СМС-сообщений, распространения листовок, теле- и радиовещания", - добавили в Центре.

Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобожденных от боевиков территориях.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.