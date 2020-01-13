{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

В Сирии открылись пункты пропуска для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации

Речь идет о трех пунктах пропуска

ДАМАСК, 13 января. /ТАСС/. Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации в Сирии начали работать с 13:00 мск 13 января, сообщили в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"С 13:00 мск (12:00 по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска "Эль-Хадер" - в провинции Алеппо, пункт пропуска "Хабит" - в провинции Хама", - сообщили в Центре.

Отмечается, что на пунктах пропуска оборудованы места для оказания медицинской помощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Также выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы страны.

"Продолжается оповещение населения о порядке функционирования пунктов пропуска при помощи СМС-сообщений, распространения листовок, теле- и радиовещания", - добавили в Центре.

Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобожденных от боевиков территориях.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций
Законопроект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, который признал запрещенной организацией Центральное командование ВС США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС