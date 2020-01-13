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Политический кризис в Абхазии
Обновлено 

Парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы

Исполняющим обязанности главы государства назначен Валерий Бганба
Рауль Хаджимба Валерий Матыцин/ТАСС
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Рауль Хаджимба
© Валерий Матыцин/ТАСС

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии принял в понедельник отставку президента Рауля Хаджимбы.

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Также свой пост покинет избранный с ним вице-президент Аслан Барциц, передает корреспондент ТАСС.

За принятие отставки проголосовали 32 из 34 присутствовавших депутатов.

"Принять отставку президента Республики Абхазия Хаджимбы Рауля Джумковича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в документе, принятом депутатами абхазского парламента.

Парламент наделил премьер-министра Валерия Бганбу полномочиями исполняющего обязанности главы государства. 

За принятие решения проголосовали все 34 присутствовавших депутата.

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"До выборов президента Республики Абхазия возложить полномочия и обязанности президента Республики Абхазия на премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал постановление председатель парламентского комитета по правовой политике Валерий Агрба.

По словам спикера парламента Валерия Кварчии, Бганба уже имеет подобный политический опыт. "Бганба второй раз исполняет обязанности президента республики Абхазии. У него есть опыт", - сообщил он.

В новость были внесены изменения (13:52 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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