Парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы

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За принятие решения проголосовали все 34 присутствовавших депутата.

"Принять отставку президента Республики Абхазия Хаджимбы Рауля Джумковича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в документе, принятом депутатами абхазского парламента.

За принятие отставки проголосовали 32 из 34 присутствовавших депутатов.

Также свой пост покинет избранный с ним вице-президент Аслан Барциц, передает корреспондент ТАСС.

Биография и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы

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"До выборов президента Республики Абхазия возложить полномочия и обязанности президента Республики Абхазия на премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал постановление председатель парламентского комитета по правовой политике Валерий Агрба.

По словам спикера парламента Валерия Кварчии, Бганба уже имеет подобный политический опыт. "Бганба второй раз исполняет обязанности президента республики Абхазии. У него есть опыт", - сообщил он.

В новость были внесены изменения (13:52 мск) — добавлена информация по тексту.