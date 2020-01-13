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СМИ: ливийское соглашение предусматривает контроль ООН и мораторий на ввод войск Турции

По данным телеканала Al Arabiya, контроль за соблюдением режима прекращения огня "возлагается на Россию как международную сторону"

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Соглашение о прекращении огня в Ливии, которое должно быть подписано в понедельник в Москве, предусматривает отвод враждующих сил, мораторий на ввод турецких войск и международный контроль за соблюдением договоренностей. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники. При этом контроль за соблюдением режима прекращения огня будут осуществлять ООН и Россия.

"Соглашение предусматривает взаимный и безусловный отвод сил, прекращение отправки войск Турции в Ливию, - передает телестанция. - Армия будет обеспечивать безопасность нефтяных и газовых месторождений".

Как отмечается, "контроль за соблюдением режима прекращения огня возлагается на Россию как международную сторону", которая будет отправлять инспекционные делегации в Ливию для мониторинга ситуации. Кроме того, согласно документу, контроль за соблюдением соглашения возьмет на себя ООН. Под международным наблюдением будут находиться морские и сухопутные порты.

Согласовано также разоружение некоторых ливийских ополченцев. Ливийской национальной армии (ЛНА) и Правительству национального согласия (ПНС) предстоит распределить полномочия и задачи по управлению государством. В частности, ЛНА возьмет на себя "антитеррористическую миссию".

Встреча в Москве

В Москве в понедельник началась российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвященная ливийскому урегулированию. Как сообщили в МИД РФ. представители ливийских сторон прибыли в Москву и вскоре подключатся к переговорам.

В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между ПНС Фаиза Сараджа и ЛНА Халифы Хафтара в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы. Как сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, в понедельник в Москве между ПНС и ЛНА будет подписано соглашение о прекращении огня.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию в рамках подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном. 5 января Эрдоган объявил о начале переброски военных, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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