Рада на этой неделе рассмотрит вопрос о возвращении украинской делегации в ПАСЕ

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины на текущей пленарной неделе рассмотрит проект о возвращении украинской делегации к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в понедельник депутат парламента, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам Рады. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - заявил он.

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии".

Ясько заявляла, что депутаты Рады рассмотрят возвращение к работе в ПАСЕ "только после консультаций с другими странами и в зависимости от условий создания механизма по привлечению к ответственности стран, нарушающих правила Совета Европы".