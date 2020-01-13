Спикер Сената Польши: Дуда должен был пригласить Путина на годовщину в Освенцим

ВАРШАВА, 13 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда должен был пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita спикер польского Сената Томаш Гродзкий, комментируя отказ Дуды ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста из-за того, что там не предусмотрена возможность его выступления с речью.

По мнению Гродзкого, "президент Анджей Дуда загнал себя в угол и в данный момент у него есть выбор между плохим и худшим вариантом". "Поедет он в этот Израиль или нет - оба варианта плохие", - считает спикер.

"Если бы я был президентом Анджеем Дудой, я бы пригласил президента Путина на мероприятия в Освенциме в Польше, и если бы Путин не приехал, игра была бы другой, и у Дуды были бы аргументы", - указал спикер.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров. Ожидается визит российского президента. Польский лидер ранее заявил, что получил приглашение на это мероприятие, но решил не ехать, так как несмотря на все усилия польской дипломатии организаторы отказались предоставить ему возможность выступить наряду с представителями России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря пройдут 27 января. Ранее сообщалось, что формат приглашений на это мероприятие не предусмотрен. Организатором выступает Государственный музей Аушвиц-Биркенау, основанный на месте бывшего концлагеря, который только разослал в посольства разных стран письма с просьбой сообщить, кто будет представлять страну на годовщине.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.