Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон признается террористической организацией. Об этом сообщило в понедельник агентство Tasnim .

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Проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

До этого проект был одобрен Советом стражей конституции Ирана - органом, который проверяет законопроекты на соответствие конституции страны и исламским нормам.

Меджлис проголосовал за признание Пентагона террористической организацией 7 января. Законопроект поддержали 228 депутатов из 238. Инициатива стала ответом на ракетный удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.