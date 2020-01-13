В МИД Китая прокомментировали отказ во въезде в Гонконг главе Human Rights Watch

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот получил отказ при намерении посетить специальный административный район Гонконг на основании суверенного права Китая. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Центральное правительство Китая и гонконгская администрация на законодательной основе принимают решения о въезде иностранцев на территорию нашей страны. Разрешить или запретить пересечь границу тому или иному лицу - суверенное право КНР", - объяснил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, у китайских властей имеется достаточно доказательств тому, что Human Rights Watch "оказывала поддержку антикитайским элементам, подстрекала их к преступному насилию и разжигала сепаратистские настроения". "На них возлагается большая ответственность за хаос в Гонконге. Все соответствующие организации (уличенные в таких действиях - прим. ТАСС) стали объектом санкций и должны в полной мере заплатить за свои поступки", - подчеркнул Гэн Шуан.

Как сообщил накануне в Twitter Рот, власти Гонконга запретили ему въезд в специальный административный район и "не предоставили исчерпывающих объяснений".

В начале лета 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе стабилизировалась, протестующие стали выражать свою позицию преимущественно в мирном ключе.

2 декабря Китай в ответ на принятие в США закона о демократии и правах человека в Гонконге ввел ряд ограничительных мер. В частности, принято решение приостановить рассмотрение запросов на посещение этого специального административного района американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, объявлено о введении санкций в отношении американских неправительственных организаций - National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House и ряда других.